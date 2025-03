Arnautovic: «Non guardo al passato, ma al futuro che è vincere»

Arnautovic carica l’Inter dopo la vittoria contro il Monza per 3-2 in rimonta. L’austriaco ha segnato il gol che ha riaperto la partita.

RISPOSTA – Intercettato da Sport Mediaset, Marko Arnautovic ha commentato in questo modo il successo in rimonta dell’Inter nella serata di ieri: «Non era una partita difficile, anche se il Monza non è da sottovalutare, ma abbiamo fatto il nostro lavoro in avanti, abbiamo avuto occasioni e in ripartenza abbiamo preso due gol. Abbiamo però risposto bene nel secondo tempo e continuiamo così».

Arnautovic carica l’Inter impegnata in Italia e in Europa: vincere!

TUTTI I FRONTI – Ancora Arnautovic sull’Inter competitiva in tutte le competizioni. L’attaccante parla così: «Siamo una grande squadra, giochiamo tante partite in Champions League, in Serie A, in Coppa Italia. Non è facile, ma noi cerchiamo di dare sempre il massimo. Qualche volta finisce così ma in altri casi anche in un’altra maniera».

VINCERE – Poi Arnautovic si focalizza sui gol che adesso sta facendo, ma importante è un’altra cosa: «Quando sono arrivato, ho sbagliato tanto. Ma ho fatto anche gol importanti, io non guardo il passato ma il futuro. È il futuro è vincere. Quando c’è il mio gol sono contentissimo, quando non c’è sono sarò lo stesso contento».