Arnautovic: «Non guardo i gol, qui per aiutare l’Inter! Stagione da vincere»

Arnautovic è stato intercettato a San Siro dove è da poco terminata Inter-Monza, sfida della ventottesima giornata di Serie A vinta 3-2 dai nerazzurri in rimonta. Di seguito l’analisi post partita dell’attaccante interista, affidata a DAZN

SQUADRA – Marko Arnautovic parla così dopo Inter-Monza: «Io non guardo i gol, sono contento di poter aiutare la squadra ma io entro in campo per quello, non per me. Quando segno sono contento ma questo lavoro si fa per la squadra, per questo sono contento. Io importante per lo spogliatoio? Devono parlare così i miei compagni altrimenti hanno problemi con me nello spogliatoio, scherzo (ride, ndr). Io anche se non gioco faccio gruppo nello spogliatoio perché è una squadra che merita titoli e vittorie. La stagione è ancora lunghissima, dobbiamo cercare di vincerla. Cantavano che vinceremo il tricolor? Io apprezzo sempre ciò che fanno i tifosi, sono una mano grande qui a San Siro. Dobbiamo continuare così tutti insieme».