Arnautovic: «Inter deve credere nel Triplete. La verità su Ibrahimovic!»

Marko Arnautovic si è così pronunciato al termine di Inter-Cagliari, match del Campionato di Serie A terminato con il punteggio di 3-1.

IL COMMENTO – Marko Arnautovic ha parlato a DAZN nel post-partita di Inter-Cagliari, sfida terminata 3-1 per i nerazzurri. Di seguito il suo commento: «Triplete? Noi siamo l’Inter, è normale che ci crediamo. Però è ancora lunga, siamo contenti per la vittoria e andiamo avanti. Nel 2010 non ho mai detto di essere più bravo di Ibrahimovic, avevo e ho tanto rispetto per lui. Ero contentissimo all’epoca di stare con tanti campioni, ma ora guardo avanti e sono contento per questa vittoria».