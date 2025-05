Arnautovic carico: «Inter, dopo 15 anni stesse emozioni!». Poi annuncia l’addio

Arnautovic a distanza di quindici anni, giocherà un’altra finale di UEFA Champions League con la maglia dell’Inter. Questa volta più da vicino, più maturo, ma pur sempre in panchina a dare una mano e caricare l’ambiente. In un’intervista rilasciata a Sky Sport Austria, l’attaccante ha poi annunciato la sua separazione col club nerazzurro.

ALTRA FINALE – Marko Arnautovic protagonista di un’altra finale con la maglia dell’Inter, ancora dopo quindici anni! L’emozione è la stessa per l’esperto centravanti austriaco che in un’intervista ha anche confermato il suo addio con il club nerazzurro: «Quindici anni dopo sono ancora qui, l’emozione c’è sempre, ma così come a ogni partita. Spero che sabato possa finire come noi tutti vogliamo. La mia avventura all’Inter finirà al termine di questa stagione? Probabilmente sì».