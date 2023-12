Arnautovic: «Grazie ai compagni e ai tifosi. Un periodo difficile»

Marko Arnautovic ha chiuso con un fantastico assist la sua partita contro il Lecce. L’attaccante ha commentato la vittoria su Dazn.

PERIODO – Arnautovic si confessa: «Sanno anche loro, parlo tutti i giorni con i compagni e lo sanno che sono in un periodo difficile. Sono venuto qua, ho fatto subito assist e mi sono fatto male per 6 settimane. Ora piano piano rientro per dare il 100%, non è un periodo facile e devo dire grazie ai tifosi, ai compagni, alla società, a tutti. I nostri tifosi sono così, dobbiamo dare tutto per questo club e per la gente che dà tutto. Juventus? Non ci interessa, guardiamo a cosa facciamo noi. Sappiamo che Lauti e Dima sono giocatori fenomenali, noi che entriamo dobbiamo fare il possibile. Oggi abbiamo vinto e siamo contenti. Io cerco di fare sempre, adesso non va. La vittoria è quello che conta»