Arnautovic, avviso per Inter-Milan: «Non mi piace stare in panchina»

Arnautovic è tornato all’Inter in vista del derby col Milan reduce da due gol in Svezia-Austria di martedì. L’attaccante ex Bologna, in alcune brevi dichiarazioni raccolte da Sky Sport Austria, ribadisce la sua voglia di giocare titolare.

DAL 1′? – Appare difficile che Simone Inzaghi cambi formazione per Inter-Milan mettendone una diversa da quella delle prime tre giornate. C’è comunque chi scalpita, come Marko Arnautovic: «Non mi piace stare in panchina. La doppietta con l’Austria? Per me, per la mia autostima, è stata molto positiva». L’attaccante, tornato in estate dal Bologna, finora ha sempre giocato a partita in corso ma mai titolare.