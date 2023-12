Arnautovic: «Amo l’Inter, voglio dare tutto! Gruppo straordinario»

Marko Arnautovic si rende protagonista di Inter-Lecce con un gran colpo di tacco che lancia a rete Barella sul 2-0. L’austriaco si lascia andare nell’intervista post-partita di Sky Sport 24.

EMOZIONI – Altri tre punti in campionato per l’Inter, anche grazie a una delizia in area di rigore di Marko Arnautovic. Al termine del match contro il Lecce l’attaccante dichiara: «Mi sono arrivate tante emozioni perché sono in un periodo difficile. Quando l’Inter mi ha chiamato per venire qua sono stato come un bambino felice. Quando sono arrivato è stato difficile perché mi sono fatto male. Ma la gente, i miei compagni, tutti mi aiutano, tutti i giorni tanto. Io voglio dare tutto per questa maglia perché io amo questo club. Sapete che già nel 2010 ero qua. Amo questa gente e questo club. L’assist vale come un gol? Per me vale quando la squadra vince e noi giochiamo bene. Io cerco sempre di fare gol ma adesso è un momento in cui faccio assist, faccio tutto, ma non entra. È un momento difficile ma ho fatto assist e abbiamo vinto, questo è quello che conta. Giochiamo tutte le partite e cerchiamo di vincere lo scudetto. Questo è un gruppo straordinario, dal primo all’ultimo. Tutti lottano. Siamo una squadra bellissima, vogliamo tutti un obiettivo che è vincere lo scudetto. Noi non guardiamo quello che fanno Milan e Juventus. Guariamo solo noi, vogliamo vincere tutte le partite».