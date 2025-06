Armani dopo il KO con l’Inter: «Avevamo fiducia nella vittoria»

Armani deluso per la sconfitta del River Plate contro l’Inter. Il portiere argentino ritiene l’espulsione decisiva ai fini del risultato finale.

ESPULSIONE – Come il suo allenatore Marcelo Gallardo, anche il portiere del River Plate Franco Armani ha commentato la sconfitta del River contro l’Inter, concentrandosi in particolar modo sul rosso estratto dall’arbitro nei confronti di Martinez Quarta. Ecco cos’ha detto a ESPN: «Ovviamente è dispiaciuto essere stati esclusi, non qualificati. Abbiamo giocato una grande partita fino all’espulsione, ma eravamo in partita, la partita che avevamo programmato. Dopo l’espulsione, la partita è cambiata completamente. Un avvertimento perché questo gruppo ha dato il massimo. Dobbiamo continuare a lavorare».

AVVERSARIO OSTICO – Poi Armani è ritornato sul pari amaro contro il Monterrey alla seconda giornata ma non solo: «Abbiamo dominato tutta la partita contro il Monterrey, abbiamo avuto occasioni da gol, non le abbiamo trasformate, sapevamo che l’Inter era un avversario ostico. Avremmo potuto fargli male, avevamo fiducia nella vittoria, ma non è successo».

ANDARE AVANTI – Infine, Armani non vuole abbattersi. Il portiere del River sprona i suoi compagni a riprendersi in vista dei prossimi impegni in patria: «Continuiamo ad andare avanti, alziamo la testa e continuiamo a lavorare perché grandi cose stanno arrivando».