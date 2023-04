Antonio Silva: «Ecco cosa ci ha detto Rui Costa. Benfica abituato»

Antonio Silva dovrebbe essere uno dei due centrali del Benfica stasera assieme a Otamendi (vedi formazione). In vista del match contro l’Inter, il difensore si è fermato a presentare il match per Amazon Prime Video.

OBIETTIVO RISCATTO – Il Benfica ha perso le ultime tre, compresa l’andata contro l’Inter, ma Antonio Silva non si arrende: «Siamo abituati alla pressione di giocare per il Benfica. Veniamo da tre sconfitte consecutive, sappiamo che non è un periodo facile ma siamo qui per fare una grande partita e passare il turno qui a San Siro. Il presidente Manuel Rui Costa è sempre presente nello spogliatoio del Benfica, ci ha detto le stesse cose che ci dice ogni volta che viene a parlare nello spogliatoio. È un ex giocatore ed è benfiquista, ci ha chiesto solo di fare il meglio per il club e cercare di portare a casa la vittoria».