Antonello: «Tifosi allo stadio? Un grande segnale! Inter, che risultato»

Antonello, Amministratore Delegato dell’area Corporate dell’Inter, ha parlato a Inter TV dopo la fine della stagione. Di seguito le sue dichiarazioni.

COMPLIMENTI! – Da Alessandro Antonello arrivano i ringraziamenti al mondo Inter: «Una soddisfazione enorme, prima da tifoso. Questa è la festa del popolo interista, per me essere AD riempie di orgoglio. Un grande lavoro fatto quest’anno in condizioni difficili, ringrazio tutti dentro e fuori dal campo. Tutti hanno contribuito a loro modo al raggiungimento di questo storico risultato. Il risultato sportivo è stato straordinario, come ha detto il nostro coach, perché le condizioni erano imprevedibili per la pandemia, con tanta difficoltà per affrontare le partite. Un plauso va a loro, ma dietro c’è una macchina e un’organizzazione che ha aiutato il team a raggiungere un obiettivo nella testa di tutti, concretizzato alla fine».

GRANDE RITORNO – Antonello parla del ritorno dei tifosi: «Un grande segnale. Oggi avere mille tifosi, che rappresentano la riapertura degli stadi, è un segnale di speranza. Vogliamo che sia di buon auspicio per la prossima stagione: quello che c’è mancato quest’anno sono stati i tifosi allo stadio, per aiutare i ragazzi nella volata finale».

PERCORSO NETTO – Antonello giudica la crescita del gruppo Inter: «La resilienza nello sport è una qualità che evidenzia la capacità di raggiungere gli obiettivi nonostante le difficoltà. Di difficoltà ce ne sono state tante, i ragazzi hanno saputo affrontare i momenti difficili di una stagione molto lunga, che non si è mai interrotta dalla finale di Europa League a oggi. Ancora una volta un plauso, perché abbiamo fatto di tutto».