Antonelli: «Venezia sa di dover battagliare! Oristanio? Grazie Inter»

Antonelli è stato intercettato a San Siro dove tra poco, alle ore 20.45, si disputerà Inter-Venezia, sfida valevole per la giornata numero undici del campionato di Serie A. Ecco le dichiarazioni pre-partita del direttore sportivo dei veneti, affidate a DAZN

VALORI – Filippo Antonelli ha parlato così prima di Inter-Venezia: «Il bilancio è quello di essere in equilibrio con quelle che sono le scelte di inizio stagione, portare avanti un grippo che ci ha dato soddisfazioni anche dopo un momento difficile. Crediamo molto nei valori del gruppo e della nostra identità e la portiamo avanti. Reazione contro l’Udinese? Il gruppo è solido, ha avuto un trascorso, ha battagliato per arrivare in Serie A e sa che deve farlo anche in Serie A. Se pensiamo che sia semplice o che le altre squadre possano regalarci qualcosa abbiamo sbagliato tutto, è un gruppo che sa quello che deve fare per raggiungere la salvezza. Oristanio? Siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto, la nostra politica era anche quella di portare ragazzi che potessero vedere Venezia come un trampolino di lancio, quasi tutti sono giocatori di proprietà. Diciamo anche grazie all’Inter per la disponibilità a portare avanti l’operazione, siamo contenti di aver portato a casa un ragazzo italiano con talento».