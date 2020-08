Angel Torres: “Non sono deluso, Lukaku vale piÃ¹ di tutto il Getafe…”

Angel Torres: “Non sono deluso, Lukaku vale più di tutto il Getafe…”

Angel Torres, presidente del Getafe, parla dopo la sconfitta del suo club contro l’Inter negli ottavi di finale di Europa League. Le dichiarazioni riportate da “Marca”

NESSUNA DELUSIONE – Angel Torres non sembra deluso in quanto la sua squadra ha perso contro una squadra, l’Inter, della quale viene riconosciuta la maggiore forza: «Non sono deluso per la sconfitta. Ci ha fatto gol Lukaku, un giocatore che vale più della rosa del Getafe».