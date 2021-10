Andreazzoli: «Non faremo la vittima! Inter avversario molto forte»

Andreazzoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Empoli-Inter, sfida valida per la decima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

PIGLIO – Aurelio Andreazzoli parla così ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Empoli-Inter: «Come cercheremo di battere l’Inter? Noi tenteremo di fare quello che sappiamo, cercando di limitare la forza dell’avversario. Sicuramente non scenderemo in campo con il piglio della vittima sacrificale, sapendo comunque che di fronte c’è un avversario molto forte. L’interpretazione che vogliamo dare alla gara è sempre la solita, sia in casa che fuori casa. Effettivamente per quello che vogliamo fare non cambia niente. Poi non so se cambia qualcosa rispetto a quello che vogliono fare gli avversari. Noi tenteremo di essere il solito Empoli, con più equilibrio possibile. Poi è chiaro che al di là delle attenzioni ci sono le interpretazioni degli attori, come riusciremo a controbattere noi e quello che riusciranno a fare loro».