Andreazzoli: «Impresa Empoli contro l’Inter! Esperienza che servirà»

Andreazzoli in conferenza stampa dopo Inter-Empoli 3-2 si è complimentato con la sua squadra per l’atteggiamento visto in campo e si porta a casa tutto ciò che di positivo ha visto nei suoi ragazzi.

IMPRESA EMPOLI – Andreazzoli dopo Inter-Empoli in conferenza stampa commenta così la partita: «A un passo dall’impresa? Non siamo andati vicini, l’abbiamo fatto. Non giudico il risultato, ma voglio leggere le gare per quello che è stato e per quello che ha prodotto. Siamo andati dritti verso il risultato che volevamo ottenere, cioè rendere la vita più difficile agli avversari. Oggi gli avversari non erano di tutto rispetto, di più! Quindi siamo contenti, torniamo a casa con un bel bagaglio di esperienza che servirà particolarmente per il futuro e per la crescita dei ragazzi più giovani».