Ancelotti dopo Real Madrid-Inter: «Sorteggio non interessa, c’è ambizione»

Carlo Ancelotti ha parlato nel post Real Madrid-Inter ai microfoni di Pressing Champions League su Canale 5. Il tecnico dei Blancos ha fiducia sulla forza della sua squadra

OTTIMISMO − Ancelotti è consapevole della forza della sua squadra: «Il sorteggio non ci interessa molto se abbiamo l’ambizione di vincere. Chi c’è c’è, noi vogliamo andare avanti in Champions League». Le Merengues hanno trionfato sull’Inter grazie alle reti per tempo di Toni Kroos e Marco Asensio.