Ancelotti: «Barcellona fuori? A me non importa. Asensio gol incredibile»

Ancelotti si è espresso in conferenza dopo Real Madrid-Inter. Queste le sue dichiarazioni alla stampa a seguito del successo per 2-0 in Champions League.

CONFERENZA ANCELOTTI – Questa la conferenza stampa di Carlo Ancelotti nel post partita di Real Madrid-Inter.

In vista di domenica con l’Atlético Madrid pensa di mettere Jovic titolare o recuperare Benzema? Perché ha tolto Casemiro?

Jovic ha giocato molto bene, aiutando la squadra non solo nella fase d’attacco ma anche in possesso. Ha controllato bene la palla, sta bene e può giocare poi ora abbiamo alcuni giorni per vedere se Benzema può recuperare: io penso di sì. Casemiro ha preso un colpo ma credo non avrà problemi.

Modric ha detto che si sente meno di trent’anni e ha giocato titolare sedici partite su ventidue. Per lui il riposo non esiste?

Anche lui deve riposare, è normale, come tutti. Adesso ha cinque giorni per farlo prima della prossima partita, così come ne ha avuti tre prima di questa. Penso che abbia una vita tranquilla a casa sua, sono giocatori che hanno un qualcosa di speciale. Ho parlato spesso di questi tre centrocampisti, ma ci sono poi Valverde e Camavinga. Quando Modric e Casemiro saranno stanchi ne metteremo altri ma con alto rendimento.

Ancelotti ritiene che il Real Madrid sia già una squadra di cui fidarsi?

Penso che stiamo facendo bene, anche in fase difensiva che è una cosa che mi fa piacere. Abbiamo visto la partita di Éder Militao e Alaba, stiamo andando avanti da inizio stagione dove eravamo meno uniti e abbiamo preso più gol.

La squadra è al 100%?

Sta bene, non posso dire di più. A volte è vero che non pressiamo bene ma stiamo bene e ci sentiamo bene, come ho detto tante volte non abbiamo centrocampisti che possono difendere in campo aperto e dobbiamo abbassarci un po’. Ma lo stiamo facendo bene.

Ancelotti spera che il Barcellona si qualifichi?

A me non importa. Guarderò le partite perché mi piace la Champions League, sarà interessante da vedere ma l’importante è che noi siamo primi nel gruppo. Non sono molto preoccupato del sorteggio, chi viene viene perché l’obiettivo è vincere.

Rodrygo è tornato titolare stasera e ha fatto una buona partita, Asensio è subentrato e ha segnato.

Stanno facendo bene entrambi, mi piace quando può esserci un giocatore più esterno come Rodrygo e in altre partite uno che può rientrare come Asensio. Dipende dalla strategia della partita, ma stanno facendo bene entrambi. Asensio ha segnato un gol incredibile.

Vede similitudini con la squadra che vinse la decima Champions League?

C’è buona armonia nello spogliatoio. Possiamo vincere la Liga e competere, non esistono squadre costruite per vincere la Champions League ma siamo competitivi. Non possiamo difendere a campo aperto ma abbiamo molta qualità, esperienza e unione.