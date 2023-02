Amione: «Inter ha due attaccanti top, abbiamo preparato bene la partita»

Il difensore della Sampdoria Bruno Amione ha parlato in questo modo su Rai Sport del pari blucerchiato contro l’Inter.

PAREGGIO – Bruno Amione ha parlato così del risultato ottenuto dalla sua Sampdoria contro l’Inter: «Sapevamo che sono forti, giocano bene e hanno due attaccanti top come Lautaro Martinez e Lukaku. Abbiamo preparato bene la partita e portato un punto a casa. Dobbiamo continuare a fare punti e lottare con coraggio e senza paura. Pari importante per il futuro. Adesso non guardiamo la classifica, da domani lavoriamo e pensiamo al Bologna. Sappiamo che la Serie A è così, dobbiamo essere concentrati 90 minuti».