Amian avvisa: «No paura! Contro l’Inter dovremmo lottare su ogni pallone»

Kelvin Amian, titolare inamovibile dello Spezia, in un’intervista questa mattina sul Corriere dello Sport dal collega Federico Gennarelli ha parlato principalmente della sfida di venerdì contro l’Inter.

AVVISO – Kelvin Amian in un’intervista ha parlato in vista della prossima sfida con l’Inter: «Semplici ha portato il buon umore, ha trasmesso fiducia e positività. Mia posizione? Preferisco fare il terzino destro, ma resto a disposizione. Il mio ruolo è difendere bene, se poi riuscissi a segnare sarebbe bellissimo. Quest’anno contro le big non siamo ancora riusciti a fare punti, contro l’Inter dovremmo lottare su ogni pallone e non avere paura, esprimendo gioco e carattere. Robin Gosens sulla stessa fascia? Possiamo fare i nomi di tutti i giocatori dell’Inter, sono tutti grandi atleti e non c’è uno da temere di più. Servirà la massima concentrazione».

Fonte: Corriere dello Sport – Federico Gennarelli

