Alvini: «Cremonese, facilitato percorso all’Inter. Ma poco da recriminare»

Alvini trova una parziale soddisfazione dalla prestazione della Cremonese, nonostante il KO per 3-1 contro l’Inter. L’allenatore dei grigiorossi ha analizzato la sconfitta intervistato da Rai Sport.

TROPPI ERRORI – Massimiliano Alvini valuta cosa non gli è piaciuto della Cremonese al Meazza: «Quello che abbiamo concesso a una squadra come l’Inter, in un momento in cui avevamo la partita messa nel binario giusto dopo un inizio difficile. Qualche errore di troppo, qualche gesto tecnico che sottovalutiamo e abbiamo permesso all’Inter di metterla nel miglior modo possibile. Ma ho poco da recriminare oltre a quello, perché le occasioni le abbiamo avute anche noi. È che abbiamo facilitato il percorso».