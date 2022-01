Allegri: «Volevamo giocarcela ai rigori! Veder festeggiare altri dà fastidio»

Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Juventus, finale di Supercoppa italiana vinta dai nerazzurri per 2-1 nei tempi supplementari. Di seguito le sue dichiarazioni

CORAGGIO – Massimiliano Allegri parla così ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Juventus: «Il finale di partita? Come con la Roma abbiamo vinto una partita impensabile, oggi abbiamo perso a poco dalla fine contro la squadra più forte del campionato. Nei primi 10 minuti eravamo timorosi, poi abbiamo preso il ritmo e la squadra ha fatto bene. Dispiace per l’ingenuità di Alex Sandro che tra l’altro aveva fatto forse la miglior partita della stagione. Bentancur doveva fare il fallo tattico? Mancavano pochi secondi, dovevo far entrare Bonucci per i rigori. Anche loro mi sembrava volessero fare un cambio, noi per andare a fare fallo siamo usciti male sulla destra. Dispiace perché volevamo giocarcela ai rigori, questa partita deve darci più rabbia perché veder festeggiare gli altri fa girare le scatole. Stasera ai ragazzi non ho da rimproverare niente. Queste sono le partite dove mi diverto di più perché c’è da fare qualcosa di diverso, stiamo meglio e la squadra ha fatto una partita coraggiosa. Ora dobbiamo pensare all’Udinese per questa rincorsa, per cercare di raggiungere il quarto posto. Io dico che di partite buone ne abbiamo fatte, poi stasera era una partita diversa, una partita vera. Poi paghiamo gli errori singoli che facciamo, stasera ho detto ai ragazzi solamente che bisogna uscirne con più rabbia perché veder festeggiare gli altri dà fastidio e quindi deve scattarci qualcosa di positivo».