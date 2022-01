Allegri: «Unica cosa negativa il gol allo scadere! Bonucci per i rigori»

Conferenza per Allegri dalla sala stampa dello Stadio Giuseppe Meazza. Ecco come il tecnico degli avversari ha parlato dopo la sconfitta in Inter-Juventus 2-1, match di Supercoppa Italiana.

CONFERENZA ALLEGRI – Questa la conferenza stampa di Massimiliano Allegri nel post partita di Inter-Juventus: «Paulo è entrato e ha fatto bene, ho avuto note positive anche da altri giocatori. Ci sono tante cose positive, l’unica cosa negativa è aver perso a cinque secondi dalla fine. Bonucci nervoso? Doveva entrare per i rigori e non ci sono stati».