Allegri: «Nel primo tempo, subito niente! I ragazzi sono sereni»

Allegri ha tenuto la consueta conferenza stampa post partita al termine di Inter-Juventus. Queste le dichiarazioni dell’allenatore bianconero, raccolte dall’inviato di Inter-News.it allo stadio San Siro di Milano.

Qualcosa di positivo dalla prestazione?

Partita difficile, lo sapevamo. Inter squadra forte, test importante per il nostro percorso di crescita. Potevamo fare l’1-1. Primo tempo rischiato solo nel primo tempo con Thuram. Bisogna migliorare, settimana complicata. Può capitare, essere bravi. Bisogna lavorare per ritornare alla vittoria, l’obiettivo è arrivare tra i primi quattro. Bisogna essere bravi a gestire questa settimana.

Vlahovic nervosetto?

Buona partita come tutta la squadra, la Juventus da tre anni non giocava per il primato. I ragazzi devono stare sereni, continuare a lavorare perché abbiamo un obiettivo da raggiungere, ossia il quarto posto.

Cos’ha detto ai giocatori e come li ha visti nel post partita?

Settimana dove abbiamo giocato con l’Empoli in modo rocambolesco con Milik espulso, stasera partita difficile che non avrebbe deciso il campionato. Ma nessuno si aspettava una Juventus a 53 punti e a contatto con l’Inter. Se qualcosa pensa che la Juventus quest’anno doveva vincere il campionato, vanno al di là di quello che penso io sul percorso di crescita di una squadra.

Cosa ne pensa di Yildiz?

Yildiz deve fare un suo percorso di crescita, si passa dalle stelle alle stalle in un attimo. Stasera è entrato il nuovo acquisto con voglia, nulla da rimproverare ai ragazzi. E’ un percorso da fare e ritornare a giocare in Champions League.

Si aspettava un’Inter così aggressiva?

L’Inter ha fatto una partita aggressiva, ma nel primo tempo non ci sono state troppe occasioni. La partita si è spaccata, loro hanno fatto una qualità straordinaria e anche sotto pressione sono in grado di far girare bene la palla.

Quando può ritornare a vincere la Juventus?

Percorso di crescita, abbiamo l’Inter a 4 punti. Non è stata costruita quest’anno, ma ha un percorso iniziato con Antonio Conte. Da quando sono arrivato io alla Juventus abbiamo cambiato 15 giocatori e di questi ce ne sono 10 dal 2000 in poi. Percorso che va fatto con totale serenità, la società lo sa, dobbiamo continuare a lavorare bene. Il gruppo è uscito arrabbiato, voleva fare risultato e non ci è riuscito. Dato importante.