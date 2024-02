Allegri: «Primo tempo equilibrato! Errori negli ultimi 16 metri»

La Juventus perde a San Siro contro l’Inter tradita da un autogol di Gatti. Le parole di Allegri nel post partita di Sky Sport

PERCORSO – Queste le parole di Allegri: «Potevamo fare meglio negli ultimi sedici metri. Nel primo tempo equilibrata, bloccata, loro hanno avuto tanto possesso. Non ci sono state grande occasioni, poi abbiamo subito il gol su cui potevamo difendere meglio. Nel secondo tempo è stata aperta, potevano fare il 2-0 loro o l’1-1 noi. Dopo tre anni questa squadra tornava a giocare una partita al vertice contro una squadra forte costruita per vincere lo scudetto. Troppi errori? Negli ultimi sedici metri. Dobbiamo fare il nostro percorso, sappiamo i nostri limiti. Abbiamo passato una brutta settimana, dobbiamo essere bravi a riprendere, pensare all’Udinese e pensare al percorso per tornare a giocare la Champions League l’anno prossimo. Via di mezzo fra difesa ed aggressività? Nel primo tempo era partita bloccata, nel secondo tempo siamo stati più aggressivi. Vlahovic uscito dopo l’errore? Purtroppo, lo dico e lo ripeto sino alla noia, non è questione sua. Quando i ragazzi hanno poca esperienza di giocare queste partite con l’Inter prima e la Juventus seconda, sono partite diverse. Potevamo segnare nel secondo tempo, la crescita passa da queste partite e da questi errori. In queste partite serve un pizzico di fortuna in più. Ci crediamo? Noi pensiamo a battere l’Udinese, non sarà facile tornare a vincere. Abbiamo il Milan a 4 punti, siamo secondi, la sconfitta non pregiudica quanto fatto».