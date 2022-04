Allegri: «C’era una possibilità scudetto Juventus, ora scomparsa. Dispiace»

Allegri ha tenuto la conferenza stampa dopo Juventus-Inter 0-1. L’allenatore uscito sconfitto dal derby d’Italia ribadisce come i suoi non possano più vincere il campionato.

CONFERENZA ALLEGRI – Questa la conferenza stampa di Massimiliano Allegri nel post partita di Juventus-Inter.

Finito il sogno scudetto?

Ci sono tutte le prospettive giuste per far sì che questa Juventus debba consolidare il quarto posto per cercare di ripartire l’anno prossimo per vincere il campionato.

Allegri è soddisfatto del modulo?

Sono contento della squadra, di come ha giocato e di come ha aggredito la partita. Ha avuto la forza e la volontà di giocare il secondo tempo, perché il primo sembrava non finisse mai col rigore ribattuto eccetera. Però è stata una bella partita, gli spettatori sono stati fantastici e i ragazzi sono stati bravi a giocarla. Dispiace per il risultato.

Partita decisa da un episodio.

Direi che la squadra sta crescendo, il gruppo è diventato una squadra. Stasera c’è stato uno spirito importante, poi giocare davanti a quarantamila persone è bello. Dispiace perché avevamo un bonus da giocare, è arrivata la sconfitta con l’Inter e se avevamo una possibilità di scudetto ora è scomparsa. Dobbiamo mettere da parte tutto e ripartire per non farci del male, noi il quarto posto dobbiamo consolidarlo.

Allegri, vede analogie con Juventus-Villarreal?

Ci sono delle annate dove queste partite le vinci. Stasera tiri credo una ventina di volte, col Villarreal uguale subisci un tiro. Ci sono delle annate dove vanno storte le cose, poi è normale che bisogna avere lucidità e serenità. Io in panchina mi sono divertito come col Villarreal, a volte il bel gioco non paga.

Cosa manca a questa Juventus per lottare per il titolo?

Dopo questa partita non è che posso dire cosa manca e cosa non manca. Sto solo dicendo che questa squadra è migliorata dall’inizio e sta continuando a migliorare, in questi giorni migliorerà ancora. Bisogna consolidare il quarto posto perché la Juventus deve giocare in Champions League.

Allegri, ha detto spesso che la differenza con quelle davanti erano i punti persi con Venezia ed Empoli. Non è invece che con le prime cinque non avete mai vinto? Vlahovic sta facendo fatica in queste partite?

Vlahovic l’ho visto molto meglio rispetto al Villarreal, questa sosta di quindici giorni gli ha fatto molto bene. Vero che con le prime tre del campionato nel girone di ritorno abbiamo fatto due pareggi e una sconfitta, all’andata avevamo perso a Napoli e pareggiato con Milan e Inter. Normale che, in questi casi, se non vinci gli scontri diretti devi vincere con quelle in fondo, invece non abbiamo battuto le prime e perso altri punti. Dispiace perché questa poteva essere una partita che ci avvicinava a quelle di testa e superavamo l’Inter. Questo non deve interrompere il percorso ma darci serenità per andare avanti e fare più punti possibili da qui a fine campionato.

Perché si è tolto il cappotto su rigore?

Faceva caldo… Secondo me è stata una bella serata di sport, il calcio italiano viene sempre denigrato ma è stata una partita di alto livello. Dobbiamo accettare con serenità il risultato del campo.