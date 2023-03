Allegri: «Vittoria contro una grande Inter. Le polemiche non servono»

Allegri interviene nel post-partita di Inter-Juventus. Così l’allenatore bianconero parla ai microfoni di “La Domenica Sportiva” dopo le polemiche avanzate da Inzaghi.

POLEMICHE – Massimiliano Allegri ribatte alle parole di Inzaghi dopo Inter-Juventus. Così l’allenatore bianconero intervenuto nel corso della trasmissione “La Domenica Sportiva”: «Stasera non era facile contro un’Inter forte. Abbiamo sbagliato molto nel secondo tempo nell’ultimo passaggio, ci siamo difesi in modo ordinato. Abbiamo messo cuore e passione che credo che siano due qualità importanti per arrivare ad aggiungere gli obiettivi. Le proteste di Inzaghi? Io a Simone possono solo fare i complimenti per quello che sta facendo con l’Inter. Dico solo che il VAR è una cosa oggettiva. Quando ci sono situazioni come quelle di stasera, ma anche come tante altre, quando sono a favore va bene tutto quando sono contro si brontola. Io non ho mai commentato quello che decidono gli arbitri. Stasera me ne sono andato perché mi stavo innervosendo, quindi prima di farmi buttare fuori ho deciso di andare via perché ero diffidato. La telecamera sembra che non ci fosse come non c’era nella stessa zolla di terreno l’anno scorso in Inter-Juventus. Però le polemiche non servono a niente. Meglio analizzare la partita contro una grande Inter, che è ai quarti di finale di Champions League, in campionato è terza, e bisognerà affrontarla di nuovo in Coppa Italia e per noi sarà molto dura».