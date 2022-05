Allegri: «Pedata da uno dell’Inter! Supplementari? Volevo evitarli»

Massimiliano Allegri commenta con stizza la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’Inter. Ecco le parole del tecnico della Juventus ai microfoni di Sky Sport.

AMAREZZA – Massimiliano Allegri racconta l’episodio che ha portato alla sua espulsione in Juventus-Inter. E poi giudica meno negativamente la finale di Coppa Italia persa: «Al gol dell’Inter è passato uno e mi ha dato una pedata. Adesso sono tranquillo. È stata una bella partita contro un’Inter importante, la squadra ha fatto bene. Siamo arrabbiati per non aver vinto un trofeo. Questa rabbia dovrà servire l’anno prossimo, anche per portare gli episodi dalla nostra parte. Siamo arrivati con un po’ di giocatori infortunati, stasera sono entrati giocatori con pochi allenamenti. Servivano forze fresche, ho cercato di raddoppiare Perisic ma poi è arrivato il rigore ed è cambiata la partita. Sugli episodi bisogna avere più calma in area e muovere meno i piedi. Speravo di non andare ai supplementari e vincerla prima, sapevo di avere giocatori in ritardo. Locatelli aveva mezzo allenamento, Arthur si è dovuto fermare per problemi alla caviglia. Una volta finiti i 90 minuti era più facile perderla che vincerla. Se cambia il giudizio su quest’anno? Da parte mia no, abbiamo fatto una bella rincorsa e non era facile. Il calcio dà la possibilità di ripartire, e questa rabbia non va dimenticata. Sicuramente l’anno prossimo avremo una base diversa, troveremo giocatori più cresciuti, Vlahovic crescerà ancora di più. Chi mi ha dato la pedata? Non lo so, la gente è esagitata, bisogna che si calmino un po’ tutti».