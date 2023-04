Allegri: «Nessun indizio di formazione per Juventus-Inter! Due recuperati»

Juventus-Inter è già vicina: martedì alle 21 si gioca la semifinale d’andata di Coppa Italia. Allegri, su Rai Sport, dopo l’1-0 al Verona non vuole dare indicazioni di formazione per l’incontro in arrivo.

NO COMMENT – Massimiliano Allegri sottolinea come non abbia fatto la formazione per il Verona pensando a Juventus-Inter: «Non c’è nessun indizio. Devo vedere chi recupera e come stanno, la partita dura novantacinque minuti. Abbiamo recuperato Arkadiusz Milik e Alex Sandro, abbiamo lunedì e martedì per scegliere chi scenderà in campo».