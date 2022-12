Allegri: «Juventus, obiettivi massimi! Contro la Cremonese sarà complicato»

Allegri parla al termine dell’amichevole dei bianconeri. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore ai microfoni di Sky Sport 24 nel post-partita di Juventus-Standard Liegi.

OBIETTIVI – Massimiliano Allegri è intervenuto al termine dell’amichevole Juventus-Standard Liegi. L’allenatore bianconero, ai microfoni di Sky Sport 24, ha dichiarato: «Nel complesso è stato un buon allenamento. Ci è servito prendere gol perché era da un po’ che non succedeva. Così, almeno, ci serve per darci una svegliata in vista di cremona. Ci sono tutti i presupposti per avere tutti gli infortunati a disposizione nel giro di dieci giorni. Contro la Cremonese dovremo fare una partita seria, perché è la prima dell’anno e quella più complicata. Alla ripresa le partite sono sempre difficili da affrontare. Dobbiamo pensare a lavorare sul campo. Contano solo i risultati e tutto il resto sono chiacchiere. Gli obiettivi della Juventus? Sono quelli massimi. Possiamo raggiungere un massimo di trentasei partite e per farlo bisognare arrivare in finale di Coppa Italia e in finale di Europa League. Il 2002 fino alla partita con l’Inter in campionato è stato un ottima seconda parte di stagione, poi abbiamo perso la finale di Coppa Italia contro i nerazzurri. Quest’anno stiamo facendo benino, abbiamo tutte le possibilità per consolidare una delle prime quattro posizioni».