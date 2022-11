Allegri: «Juventus brava e fortunata! Importante vincere scontro diretto»

Massimiliano Allegri su Rai Radio 1 ha analizzato Juventus-Inter ammettendo la fortuna, nel primo tempo, con alcune occasioni sprecate dai nerazzurri.

L’ANALISI – Allegri analizza primo e secondo tempo di Juventus-Inter, ammettendo: «Nel primo tempo l’Inter ha avuto 2-3 situazioni favorevoli, siamo stati bravi a resistere e siamo stati anche un po’ fortunati. Nel secondo tempo è stata una partita diversa, soprattutto con il gol del vantaggio abbiamo avuto più spazio rischiando solo in un occasione su Lautaro Martinez. Abbiamo vinto uno scontro diretto che era da tanto che non vincevamo. Abbiamo due partite per cercare di stare attaccati a quelli di davanti. Quando si ricomincia non si sa cosa succederà».