Allegri: «Io espulso? Pestone da uno dell’Inter! Complimenti a loro»

Allegri ha tenuto la conferenza post partita di Juventus-Inter, la finale di Coppa Italia giocata questa sera allo Stadio Olimpico di Roma. Queste le parole in sala stampa.

CONFERENZA ALLEGRI – Questa la conferenza stampa di Massimiliano Allegri nel post partita di Juventus-Inter.

Bisogna ripartire dalla rabbia di questa sera. Dobbiamo complimentarci con l’Inter e l’arbitro che ha fatto una buona partita. Noi abbiamo giocato bene contro una squadra forte. Gli ultimi quindici minuti ci siamo un po’ abbassati perché avevamo qualche giocatore stanco, ho dovuto coprire però la prestazione che dovevamo fare l’abbiamo fatta. Locatelli aveva fatto mezzo allenamento, quindi ringrazio la squadra per la rincorsa che è stata fatta per raggiungere l’obiettivo di entrare in Champions League. Giorno dopo giorno bisogna lavorare senza perdere di vista le partite che abbiamo perso quest’anno. L’anno prossimo avremo la possibilità di rigiocare e cercare di tornare a vincere. Abbiamo una buona base, dispiace perché dopo dieci anni la Juventus non alza un trofeo. Dobbiamo aumentare la rabbia dentro noi stessi perché abbiamo perso troppi scontri diretti.

Cosa l’ha fatta arrabbiare per l’espulsione?

Sull’espulsione uno dell’Inter mi è passato davanti e mi ha pestato il piede, poi l’arbitro mi ha buttato fuori. Quello che conta è che loro hanno vinto e noi abbiamo perso.

Cosa serve a questa squadra in vita del prossimo anno?

In questo momento parlare dei giocatori che servono non sono neanche tanto lucido perché veniamo da una sconfitta. Siamo molto arrabbiati. Ora dobbiamo recuperare energie per cercare di finire al meglio la stagione

Il gap con l’Inter è così ampio?

Loro stanno lottando per il campionato e noi stiamo indietro, va diminuito con il lavoro, cercheremo di lavorare per ridurlo.

È ironico quando si complimenta con l’arbitro?

Valeri ha arbitrato una bella partita, è stato molto bravo. Anche se non ricordo perché mi ha ammonito inizialmente