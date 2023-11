Allegri: «Inter veramente forte! Nel secondo tempo rispetto»

Juventus-Inter è finita con il punteggio di 1-1. Le parole di Massimiliano Allegri nel post-partita di Sky Sport

SFORTUNA – Queste le parole di Allegri: «La classifica è buona, abbiamo mantenuto 9 punti sulla quinta. Abbiamo giocato contro una squadra veramente forte, siamo stati bravi nel primo tempo ed abbiamo pressato abbastanza bene. Una volta in vantaggio non dovresti prendere gol dopo 5′ soprattutto con una loro specialità. Siamo stati frettolosi a battere una punizione, è stato bravo Sommer. Dovevamo fare un fallo prima. Nel secondo tempo c’è stato molto rispetto, entrambe non hanno voluto concedere spazio. Gol di Lautaro Martinez? Purtroppo è saltata la prima pressione, sulla seconda siamo arrivati in ritardo. Conseguenza di una conseguenza. Sapevamo che loro da quella posizione lì crossano sempre dietro, ma è stato l’unico errore della partita. Vlahovic? La sua migliore partita tecnicamente da quando è alla Juventus. Oggi era avvantaggiato, solo contro de Vrij con spazio aveva spazio per giocare. Ma deve ancora migliorare nella tranquillità, stasera ha fatto bene. Nicolussi Caviglia? Unica soluzione provata, era il suo ruolo. È un giocatore bravo, maturo, finché ha tenuto le gambe ha fatto un ottima partita. Prospettive? Non cambia nulla, percorso di crescita che va continuato. Oggi era importante fare un’ottima prestazione e crescere in autostima»