Allegri: «Inter forte ma noi faremo di tutto per vincere. Dybala? È sereno»

Massimiliano Allegri ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sport Mediaset parlando della sfida di domani tra Juventus e Inter di Coppa Italia. Una considerazione su Dybala

SERENITÀ − Allegri presenta la finale di Coppa Italia: «Speriamo che sia la prima volta buona. Bello essere in finale di Coppa Italia, bisogna fare di tutto per vincere perché l’Inter è una squadra forte. Le finali le giochi sempre per vincere, domani sera capiremo se saremo stati bravi. Juventus-Inter conta sempre, è un evento importante da vivere, bisogna giocare con la convinzione di poter vincere la coppa. Sto vivendo serenamente la situazione, ci arriveremo bene. Speriamo di riuscire a portare dalla nostra parte gli eventi e gli episodi. Domani sarà una gara diversa, non è di campionato. Le finali sono partite diverse. Vlahovic? Ci sono giocatori che non hanno segnato neanche per 8 turni, domani farà bene. E’ molto più sicuramente. Dybala? Una volta Brady tirò un rigore che poi doveva andare via dalla Juventus, lui è sereno».