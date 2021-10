Allegri: «Grande partita contro ottima Inter. Pari buono per restare in scia»

Massimiliano Allegri ha parlato durante la conferenza stampa post partita Inter-Juventus. Il tecnico bianconero ha risposto alle domande dei giornalisti

CONFERENZA ALLEGRI– Questa la conferenza stampa di Massimiliano Allegri nel post partita di Inter-Juventus.

Un parere sulla prestazione della Juventus»

Abbiamo fatto una grande partita contro un’ottima Inter. Come detto ieri, l’Inter secondo me è ancora la favorita per lo scudetto perché ha tecnica e fisicità. Ci voleva questa Juventus per fermarla.

Per come il pareggio è arrivato al 89′, è come una vittoria per la Juventus?

No è un pareggio che ci consente di rimanere in scia all’Inter, a tre punti e aumentare la striscia positiva di partite.

Juventus ancora in corsa scudetto?

Normale che 10 punti sono tanti ma noi dobbiamo continuare a cercare di vincere le partite, già mercoledì col Sassuolo. L’importante è non stare a 10 punti a febbraio altrimenti non potremmo puntare allo scudetto.«