Allegri: «Coppa Italia, voglia di rivalsa con l’Inter per due motivi principali»

Allegri intervistato da Rai Sport ha parlato della finale di Coppa Italia in programma mercoledì 11 maggio contro l’Inter, e la voglia di rivalsa della squadra.

VERSO LA FINALE – Massimiliano Allegri è concentrato in vista della partita con l’Inter e sottolinea la voglia di rivalsa della sua squadra: «La finale di Coppa Italia sarà una partita difficile, perché loro sono forti, noi dobbiamo avere una voglia di rivalsa per quello che è successo in campionato e in Supercoppa Italiana. Perché in quel caso abbiamo perso al 120′ mentre in Serie A abbiamo fatto una delle nostre migliori partite. Miretti sta facendo molto bene, siamo contenti di lui».