Allegri: «Complimenti all’Inter ma c’è amarezza. Rosso? Subito un calcio»

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Canale 5 dopo la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter vinta 2-4 dai nerazzurri. Amarezza per il KO e motivazione per il rosso

ANALISI − Le parole di Allegri dopo il KO con l’Inter : «Rosso? E’ passato uno dell’Inter e mi ha dato una pedata. Non cambia niente cosa è successo o meno. C’è da fare i complimenti all’Inter, c’è rabbia per non aver chiuso con nessun trofeo. La squadra ha fatto una bella prestazione, c’erano giocatori non al meglio. Dobbiamo ringraziarli, c’è amarezza per la buona prestazione. Dall’esperienza ci teniamo tutti, avevamo fatto una bella rimonta ma a Torino non siamo riusciti a fare risultato. Questa sera stessa cosa, ma bravi i ragazzi. Poi gli episodi, a volte di vanno a favore altre volte contro. Inferiorità negli scontri diretti? Faccio i complimenti a quelli dell’Inter e all’arbitro ma anche ai miei ragazzi. Abbiamo ottenuto l’obiettivo, ora dobbiamo chiudere bene e ritornare il prossimo anno a vincere. La squadra ha fatto bene, Cuadrado aveva difficoltà con Perisic e quindi mi sono messo in copertura».