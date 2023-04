Allegri: «Chiesa ci sarà! L’arbitro? Massa farà bene come Chiffi»

Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia di Juventus-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia. Il tecnico bianconero ha presentato la gara e aggiornato sulla possibile formazione

Che approccio vorrà vedere?

E’ una competizione diversa, una semifinale. Bisognerà creare i presupposti per passare il turno. L’Inter è forte indipendentemente dai risultati che sta facendo. La realtà che è domani giocheremo contro una squadre forte fisicamente e tecnicamente che arriva da diverse sconfitte e bisogna stare attenti.

Come sta Federico Chiesa?

E’ a disposizione. Ginocchio a posto, sta meglio. Più va avanti e meglio sarà. Verrà in panchina.

Coppie d’attacco sono quelle ideali?

Siamo in 5 fortunatamente, Kean è squalificato domenica e ne avremo 4 a disposizione. Domani ne avremo cinque tutti a disposizione.

Per quanto riguarda la difesa, ci sarà Alex Sandro?

Sta bene, ha fatto allenamento. Difficilmente sarà della partita, andrà in panchina. Rugani sta bene, Bonucci sarà a disposizione da mercoledì. Pogba ha fatto ieri un buon allenamento parziale con la squadra, da mercoledì sarà anche lui in gruppo.

In questo fitto mese, che differenze c’è nel preparare le partite?

La Juventus è abituata a giocare ogni 3 giorni, bisogna farlo nel migliore dei modi. Domani c’è l’Inter e poi la Lazio a Roma. Siamo dentro gli obiettivi, siamo in semifinale di Coppa Italia e abbiamo un quarto di Europa League. Bisogna riempire le settimane di maggio.

Inzaghi specializzato nelle coppe. Può essere l’arma in più per l’Inter?

Tutti ci auspichiamo che facciamo una grande partita. Simone sta facendo un ottimo lavoro, ha vinto con la Lazio. Indipendentemente da tutto l’Inter è una squadra forte, che in questo momento non sta attraversando un buon momento nei risultati. Sabato ha fatto una bella partita creando tante occasioni. Bisogna stare ancora più attenti.

Cosa si aspetta dell’attacco nerazzurro?

L’Inter ha una batteria forte, Lukaku è più centravanti. Dzeko è più atipico, con Lautaro Martinz che farà il centravanti. Poi c’è anche Correa, sono tutti 4 attaccanti forti.

Divario Inter e Juventus?

Non c’è colpo del KO perché domani è Coppa Italia e difficilmente possiamo chiudere il discorso già domani. Tutti dipenderà da noi, serve riposare ed essere sereni. Affronteremo una squadra molto forte.

Pensa che possa condizionare la partita dopo il finale di due settimane fa?

In tutte le partite ci sono degli episodi, soprattutto in Inter-Juventus. Ricordiamoci qui in campionato lo scorso anno e in finale di Coppa Italia. Speriamo di no, domani. Massa è un ottimo arbitro e saprà gestire la partita come ha fatto a Milano Chiffi. Gli arbitri sono bravi e non avremo nessun timore.

Iling Junior come vice Kostic o altro?

Momentaneamente è il vice Kostic, ma ha le qualità per fare la mezza. Voglio vederlo, non l’ho ancora provato.

Finale anticipata domani?

Speriamo di arrivare in finale, faremo tutto il possibile. Nel calcio bisogna avere un equilibrio, in questo momento la Juventus è così, l’Inter in un’altra posizione. In qualsiasi momento può cambiare tutto. Bisogna fare un passo alla volta, deve regnare l’equilibrio soprattutto alla Continassa. Niente e nessun risultato ci può spostare a livello mentale.

Locatelli come lo vede?

Cresciuto molto e può farlo ancora, è molto più veloce nella distribuzione del gioco. Questa squadra sta facendo bene, ha messo cuore col Verona. Locatelli sotto quell’aspetto lì ha le caratteristiche per giocare nella Juventus.