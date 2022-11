Allegri: «Bremer? Scelto in base alla partita. Fagioli e Miretti spero che…»

Allegri ha parlato nel prepartita di Juventus-Inter su Dazn. Il tecnico bianconero ha spiegato la scelta su Bremer, mentre parla poi anche dei giovani Fagioli e Miretti

GARA IMPORTANTE − Allegri sulle scelta di Bremer e sui giovani e non solo: «Scelta in base alla partita, rientrava Bremer e l’ho preferito a Leo Bonucci. Fa parte delle rotazioni. Giovani? Spero che sia il primo Juventus-Inter di una lunga serie. Hanno dalla loro tecnica ed entusiasmo. Vlahovic non sta bene da una settimana, ha provato ma sentiva dolore. Chiesa ha più minutaggio di Di Maria».