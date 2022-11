Allegri ammette: «Fortunati nel primo tempo! Inter squadra molto forte»

Massimiliano Allegri dopo Juventus-Inter 2-0, su Sky Sport ha analizzato la vittoria contro i nerazzurri ammettendo l’inferiorità nel secondo tempo.

L’ANALISI – Allegri dopo Juventus-Inter terminata sul punteggio di 2-0, su Sky Sport ha parlato così: «L’Inter è una squadra molto forte. Nel primo tempo siamo stati un pizzico fortunati perché non riuscivamo a giocare. Nel secondo tempo il gol ha sbloccato la partita. C’era un po’ di tensione perché venivamo da quattro partite giocate di cui tre sconfitte e un pari. Stasera non era semplice, invece nel secondo tempo i ragazzi l’hanno sbloccata battendo una squadra veramente forte. Ora abbiamo delle partite importanti con giocatori che sono ritornati ma non sono ancora in condizione. La vittoria di oggi deve dare felicità e gioia. Testa al Verona perché altrimenti significherebbe vanificare quanto di buono fatto stasera».