Allegri: «Adesso bisogna mirare alla squadra che abbiamo davanti, l’Inter»

Massimiliano Allegri, durante la conferenza stampa post Juventus-Roma, ha risposto alla domanda sulla risalita in classifica dei bianconeri. L’obiettivo adesso è quello di mirare all’Inter che è la prima squadra davanti alla Vecchia Signora

CLASSIFICA − Queste le parole di Allegri in conferenza stampa: «Quando avremo finito di giocare queste sette partite, comprese quelle di Champions League, vedremo in che posizione siamo. Adesso stiamo risalendo la china in classifica. Ma bisogna mirare a quella che abbiamo davanti, cioè l’Inter. Domenica abbiamo una partita bella, come Inter-Juventus, ma oggi è stata la più importante». Inter e Juventus arriveranno allo scontro diretto di domenica con una distanza di soli tre punti.