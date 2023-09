Alguacil: «Peccato sia finita in pareggio, di tutto per vincere con l’Inter!»

Alguacil, allenatore della Real Sociedad, dopo il pareggio con l’Inter all’esordio in Champions League, in un’intervista all’UEFA si dice orgoglioso per la prestazione della sua squadra.

FATTO DI TUTTO – Imanol Alguacil è contento per la prestazione mostrata in casa contro l’Inter: «Spero che i tifosi abbiano apprezzato la partita e siano orgogliosi di noi. Abbiamo fatto tutto il possibile per vincere la partita. È un peccato come è finita. Ma sono molto orgoglioso della prestazione che abbiamo messo in campo».