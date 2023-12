Alguacil: «Inter top ma meglio non pensarci. Voglia di sorprendere»

Alla vigilia di Inter-Real Sociedad Imanol Alguacil esprime le proprie sensazione sul match di San Siro di domani sera. Ecco le considerazioni dell’allenatore spagnola.

UMILTÀ – In attesa delle dichiarazioni in conferenza stampa, Imanol Alguacil risponde alle domande dei giornalisti di Sky Sport 24: «Vediamo se riusciremo a ripetere una partita come quella dell’andata perché siamo stati in grado di metterli anche in difficoltà. Ma qui si arriva con grande umiltà, con la voglia di fare bene e con la voglia di sorprendere. Anche perché lo stadio è straordinario. Ma soprattutto ci vorrà tanta personalità. Non abbiamo mai pensato nell’arrivare primi o secondi. Abbiamo ragionato partita dopo partita ed è quello che ci ha portato fino a qui, se ci siamo meritati di arrivare a San Siro e poterci giocare il primo posto contro di loro siamo felici ma continuiamo a giocare nel nostro modo. Sono tutti fortissimi ma non solo a centrocampo. L’Inter è una squadra top, il suo allenatore anche. Ma non voglio pensare ai loro giocatori, meglio pensare ai miei. Altrimenti se inizio a pensare a loro arriviamo qua e non facciamo una buona partita».