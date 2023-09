Alguacil: «Inter forte, ma diamo valore a noi! Serve personalità»

Alguacil ha parlato di Real Sociedad-Inter, spronando i suoi a fare una grande partita contro i meneghini. Il tecnico dei baschi invoca personalità. Le sue parole a Prime Video

SOFFRIRE − Alguacil carica i suoi: «Ovviamente mi piace sentir dire che la Real Sociedad gioca bene, ma sicuramente mi piacerebbe sentir dire che vince sempre. Questo, comunque, vuol dire che stiamo facendo un percorso importante, perché capisco che per poter vincere sia necessario giocare bene e riconosco che molte volte siamo stati superiori ai nostri avversari. Ma non basta solo questo: conta esserci nei momenti decisivi, saper difendere, soffrire e giocarsela. E facendo questo ulteriore salto, riuscendo a saper soffrire nei momenti più difficili della partita, sicuramente saremo in grado di competere con tutte le grandi squadre. Allora tutti diranno: ‘Come gioca bene la Real! Se la gioca e vince…».

GUARDARE A NOI STESSI − Continua ancora Alguacil: «Chiaramente dovremo tirare fuori tantissima personalità, perché se ci mettessimo a pensare a tutti i punti di forza dell’Inter, che sono tanti e davvero di valore, sarebbe meglio non scendere in campo. Se c’è qualcosa che questa squadra ha dimostrato negli ultimi 4 anni è proprio che non ci importa dell’avversario che abbiamo di fronte. Con grande rispetto, ma soprattutto dando valore a ciò che facciamo noi».