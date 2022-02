Alexander-Arnold: «Champions League? Nessuna favorita, possibili sorprese»

Alexander-Arnold ha seguito Klopp in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Liverpool. Rispetto al manager tedesco (vedi articolo) il laterale inglese ha risposto a domande più generali, anziché sulla partita di domani, ma ha ammesso la voglia di rivincere la Champions League già conquistata nel 2019.

CONFERENZA ALEXANDER-ARNOLD – Questa la conferenza stampa di Trent Alexander-Arnold alla vigilia di Inter-Liverpool.

Il distacco dal Manchester City fa sì che il Liverpool penserà più alla coppa?

Puntiamo sempre al massimo, sappiamo che loro possono perdere punti quindi noi restiamo pronti e vogliamo vincere le partite per andare avanti. Dobbiamo continuare a vincere, c’è pressione ma dobbiamo gestirla al meglio. Ovviamente non possiamo fare altro che vincere noi e vedere cosa succede.

Cosa significa giocare per quattro fronti?

Sappiamo che ci sono tanti giocatori forti in squadra, ma la stagione è lunga. Quando abbiamo vinto la Champions League siamo andati vicini a vincere il campionato, abbiamo dimostrato di essere pronti per giocare tutte le competizioni. Abbiamo la finale di Carabao Cup fra un paio di settimane e vogliamo aggiungere un trofeo, ma puntiamo al massimo finché sarà possibile.

Sarà la partita numero trentanove in stagione, che significato dà?

Tutti i giocatori vogliono giocare sempre e vincere qualsiasi competizione e trofeo. Se dobbiamo giocare cinquanta-sessanta partite lo vediamo. Abbiamo delle persone che ci controllano per far sì che siamo pronti.

Diogo Jota è diventato fondamentale a livello realizzativo, quanto ha aiutato il suo cambio di posizione?

Diogo Jota è un grande giocatore e una grande persona, che ha aiutato molto la squadra con la sua versatilità. Sta giocando in una nuova posizione e facendo molti gol, è flessibile e sa adattarsi. Sa farsi trovare nella posizione giusta per segnare e questo è quello che gli viene chiesto. Come squadra ci aspettiamo di andare avanti il più possibile nelle varie competizioni.

Alexander-Arnold, hai raggiunto molto nella tua carriera pur essendo giovane.

La carriera di un giocatore è quindici-vent’anni, io sono ancora nella parte iniziale e c’è ancora tanto margine per migliorare. Ho del potenziale, ma voglio raggiungere i risultati e cerco sempre di migliorarmi.

Vi sentite favoriti per vincere la Champions League?

Le competizioni sono su andata e ritorno, tutto può succedere. Spesso si vedono le sorprese, non può esserci una chiara favorita. Il campionato è diverso, in Champions League sappiamo quanto siamo migliorati come squadra e compreso la mentalità vincente. Crediamo di potercela giocare.

Hai già raggiunto un ottimo numero di assist per essere soltanto a febbraio?

Mi sono divertito fin qui in stagione, credo di aver giocato un buon livello di calcio. Ora aspettiamo la parte finale della stagione perché ci saranno tante partite decisive, fra l’eliminazione diretta di Champions League e il finale di campionato. Vogliamo vincere dei trofei e andare avanti il più possibile. Vediamo cosa succede tra febbraio e maggio, ma per ora sono contento.

Per Alexander-Arnold qual è l’obiettivo a livello di trofei?



Avrei anche potuto vincere qualche trofeo in più, che è sempre una soddisfazione. Il Manchester City è un’ottima squadra, noi dobbiamo dimostrare di essere all’altezza in tutte le competizioni. C’è tanta aspettativa nella squadra di conquistare dei trofei, ma credo che il minimo sia vincerne uno. Ci crediamo noi giocatori e il manager, non dovessimo riuscirci sarebbe una grande delusione.