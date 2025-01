Akliouche: «Ammiro Thuram. Con l’Inter fare un calcio di quartiere»

Akliouche ha parlato nel giorno di Inter-Monaco, presentando la partita di Champions League. Ammira pure Thuram.

CALCIO DI QUARTIERE – Maghnes Akliouche, su Prime Video, ha parlato prima di Inter-Monaco. Il centrocampista molto talentuoso si è presentato in questo modo, citando pure Marcus Thuram: «Bel paragone, mi fa piacere che il mio gol sia accostato a quello di Djorkaeff. Contro l’Inter sarà un’altra partita, spero innanzitutto di segnare, non importa se sarà bello. Contro una squadra come l’Inter bisogna essere bravi a giocare nello stretto e a variare le nostre soluzioni. Per calcio di quartiere si intende questo: avere un gioco imprevedibile. Questo è quello vorrò fare, avere più frecce al mio arco. Siamo ambiziosi e daremo il massimo per ottenere il risultato qui a San Siro, abbiamo obiettivo la qualificazione. Thuram? Amo molto la sua capacità di creare opportunità davanti alla porta. È qualcosa che ammiro».