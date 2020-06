Agoumé: “Contento di essere entrato, ma peccato per il risultato. Modelli…”

Anche Agoumé si è fermato a parlare con Inter TV, al termine di Inter-Sassuolo. Il giocatore, che nel match della ventisettesima giornata di Serie A ha collezionato la sua seconda presenza in campionato, ha commentato la sfida del Meazza e lo spazio avuto da Conte.



ENTRATO IN EMERGENZA – Lucien Agoumé parla a Inter TV al termine di Inter-Sassuolo: «Sono contento che sono entrato oggi, anche se il risultato è un po’ un peccato. Abbiamo giocato bene, dovevamo vincere per rimanere con due squadre davanti. Io cerco sempre di lavorare per essere a disposizione del mister, quando ha bisogno di me. Spero di continuare così. Un modello come calciatore? Cerco di imparare da tutti. Nel mio ruolo ce ne sono tanti, come Borja Valero, Christian Eriksen e Marcelo Brozovic. Posso imparare da tutti e sempre. Consigli ricevuti? Mi hanno detto di stare tranquillo, di giocare come so senza fretta. Ho provato a farlo quando sono entrato in campo».