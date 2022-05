Agostini: «Dispiaciuti, ma difficile con l’Inter. Ancora una possibilità»

Agostini dopo Cagliari-Inter terminata sul punteggio di 1-3, su DAZN ha parlato della difficoltà di questa partita considerando la lotta salvezza.

CONTRO L’INTER – Alessandro Agostini dopo Cagliari-Inter 1-3, ha parlato così su DAZN ha commentato così la partita: «Siamo dispiaciuti, però sapevamo anche che oggi era una partita complicata contro una grande squadra. Dobbiamo ripartire dalle piccole cose positive anche perché non è ancora chiusa. Dobbiamo cercare di ricaricarci per la prossima. Tutta questa gente che era allo stadio è stata rispettata perché i ragazzi hanno messo tanto in questa partita. Sapevamo che era complicata perché poi ti rendi conto che era comunque dura. C’è poco tempo per cambiare a livello tecnico-tattico. Si può lavorare al massimo a livello psicologico».