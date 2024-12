Adopo: «Il Cagliari ha bisogno di punti. Contro l’Inter daremo il massimo!»

Tutto pronto all’Unipol Domus per Cagliari-Inter. Prima del fischio d’inizio del match della diciottesima giornata Michel Adopo si presenta davanti ai giornalisti di Dazn.

DARE IL MASSIMO – Cresce l’attesa per l’incrocio di campionato fra Cagliari e Inter. A pochi minuti dall’inizio Michel Adopo dichiara: «Noi proviamo a dare il massimo. Sappiamo che abbiamo bisogno di punti e ogni gara è importante. La prendiamo con grande umiltà ma cerchiamo di portare a casa il massimo dei punti possibili. Noi cerchiamo di dare il massimo, lavoriamo tanto. Nonostante le prestazioni che facciamo durante le partite non riusciamo a raccogliere il massimo dei punti e per questo stiamo lavorando sui dettagli».