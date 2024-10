Adams: «Il Torino è messo bene. Contro l’Inter abbiamo un obiettivo»

Alle ore 20.45 il fischio d’inizio di Inter-Torino, per la quale sono state diramate da poco le formazioni ufficiali. Prima, però, le dichiarazioni di Ché Adams in merito alla sfida della settima giornata di Serie A.

RICHIESTE – Ché Adams si presenta di fronte alle telecamere di Dazn prima dell’inizio di Inter-Torino. Così il calciatore granata in merito al match di San Siro: «Il messaggio principale di Vanoli per questa partita? Dobbiamo lavorare di reparto e soprattutto aiutare il resto della squadra. Noi attaccanti dobbiamo lavorare in fase difensiva e ovviamente provare a far gol. Ma siamo messi abbastanza bene».

Le parole di Adams prima di Inter-Torino

SEGRETO – Ché Adams prosegue sulla sfida contro l’Inter: «Qual è il segreto con Duvan Zapata? Niente, non c’è nessun segreto. Io in realtà mi trovo molto bene con lui, che è uno dei grandi attaccanti della Serie A. Il mio rendimento? Sto andando bene, sono molto contento ma l’obiettivo questa sera è quello di portare a casa un buon risultato per la squadra. Spero di farlo anche questa sera».