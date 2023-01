Acerbi: «Vittoria sospiro di sollievo! Ammonizione? Ho detto a Inzaghi…»

Acerbi è intervenuto dopo il fischio finale di Cremonese-Inter, partita andata in scena alle ore 18 allo stadio “Giovanni Zini” e valevole per la ventesima giornata di Serie A. Di seguito quanto dichiarato a DAZN

BICCHIERE PIENO – Francesco Acerbi parla così al termine di Cremonese-Inter: «Bicchiere mezzo pieno, venire qui a Cremona dove tante hanno fatto fatica era importante vincere. Una vittoria prima dell’Atalanta è un sospiro di sollievo, se avessimo perso punti qui sarebbe diventata difficile. Oggi era importante la vittoria, poi queste partite se non le chiudi fino alla fine rischi. Noi facciamo un po’ di movimento, io e Calhanoglu, cerchiamo di muoverci e trovare il buco per un eventuale passaggio al nostro compagno, cercando sempre di essere equilibrati. Cerchiamo di creare spazi per andare nella metà campo avversaria più velocemente, poi siamo bravi a giocare e giochiamo. Inzaghi non mi ha sostituito con il giallo? Ha paura giustamente con gli ammoniti di rimanere in dieci, io oggi non sapevo cosa avrebbe fatto. Gli ho detto di star tranquillo perché la dote di un difensore è quella di stare attento, soprattutto se sei ammonito».