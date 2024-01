Acerbi: «Di Thuram mi impressiona una cosa! Ho iniziato attaccante»

Acerbi dà delle preferenze sui compagni di squadra all’Inter e sui giocatori che ha marcato in carriera. Il difensore ha partecipato al primo episodio di Box to Box, sul canale YouTube di Che Fatica La Vita Da Bomber: ecco una parte dell’intervista.

LA CARRIERA – Francesco Acerbi, dopo l’anticipazione della scorsa settimana, racconta come è diventato difensore: «A sedici anni giocavo centrocampista-attaccante, poi sono andato a Pavia. Mi ha arretrato Roberto Clerici, mi aveva detto di andare dietro che era meglio. Purtroppo ora è scomparso, una grande persona. Realizzato? Non ce l’ho fatta ancora, mi sono preso quello che ho potuto prendere dopo la malattia. Devo ancora dare fino al mio ultimo giorno: so che dovrò essere orgoglioso di quello che ho fatto, ma ho ancora da dare e potrò dire di avercela fatta solo quando avrò finito. Bisogna essere vincenti, poi il giorno dopo la fine dell’anno si ricomincia con quello dopo».

LE PREFERENZE – Acerbi indica i momenti migliori che ha vissuto sinora: «La vita privata, le bambine che sono nate e stanno bene. Dopo la malattia ho avuto la fortuna di essere tornato ad alti livelli. Il momento più brutto? Che ti affidi a persone che credi siano amiche e non lo sono, questa è la cosa peggiore. Cinque giocatori che ho marcato fra i più forti? Quinto Cristiano Ronaldo. Quarto dico assieme Lautaro Martinez e Marcus Thuram, che mi ha impressionato tantissimo e con cui non riesci a prendere la palla. Sono due giocatori completi. Poi metto Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland e primo Gonzalo Higuain, che era fortissimo. Ha forza, esplosività, tiro destro e sinistro, tempo in area e non sbaglia un passaggio. Cinque giocatori per fare una squadra di calcetto? Federico Dimarco, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, io come portiere e poi chiamo Henrikh Mkhitaryan e Thuram».